Nord Corea lancia missile Scud nel Mar del Giappone: coperta una distanza di 450 Km

Ancora un altro, questa volta la Corea del Nord esegue il test di un missile tipo scud partito dalle vicinanze di Wonsan, città della provincia nordorientale di Gangwon, e caduto nel mar del Giappone. Distanza percorsa, circa 450 km. Lo rivelano fonti militari di Seul, che trovano conferme anche dal portavoce del governo di Tokyo. Si tratta del terzo modello di missile lanciato in poche settimane.

La mossa di Pyongyang suona come la risposta al G7 di Taormina, in cui i leader delle Sette Grandi hanno concordato che la Corea del Nord “pone nuovi livelli di minaccia in crescita di grave natura alla Pace e alla stabilità internazionale”, invitandola all’immediato stop dei suoi piani missilistici e nucleari nella piena conformità delle diverse risoluzioni Onu sull’argomento. I missili scud, di derivazione sovietica, usano carburante liquido e hanno una capacità di 300-500 km, avendo per target la copertura del territorio sudcoreano. Di recente, Pyongyang avrebbe sviluppato una variante, nota come scud-er (extended Range), in grado di doppiare la distanza e di mettere nel mirino anche il Giappone.

Il primo test, il 14 maggio, ha interessato un hwasong-12, vettore a medio-lungo raggio che ha raggiunto l’altitudine di 2.111,5 chilometri e la gittata di 787 chilometri (secondo il nord); Il secondo, il 21 maggio, ha visto il missile terra-aria a medio raggio Pukguksong-2, su cui il leader Kim Jong-un ha disposto la produzione di massa.