Nella prima tappa della Coppa Italia Rally 2017 – 3^ Zona al Rally del Matese, Maurizio Diomedi e Fabio Salis hanno portato la scuderia Porto Cervo Racing al primo posto assoluto 

Porto Cervo, 29 Mag 2017. Maurizio Diomedi e Fabio Salis festeggiano sul podio di San Potito Sannitico un ottimo primo posto assoluto ottenuto domenica 28 maggio al 5° Rally del Matese al volante della Ford Fiesta WRC, curata dal Team Step Five. Così, nella prima Tappa della Coppa Italia Rally 2017– 3^ Zona, il campione sardo, ha regalato alla scuderia, il primo importante podio della stagione dopo la buona prestazione del Rally del Vermentino lo scorso aprile in coppia inedita con Vittorio Musselli.

L’equipaggio sardo Diomedi Salis anche’esso al suo esordio in coppia, ha vissuto un weekend sportivo e molto competitivo grazie anche al sostegno della scuderia e al lavoro del team, fondamentale nella soluzione di un problema meccanico durante la seconda prova.

Maurizio Diomedi ringrazia tutti, in primis il naviga Fabio Salis e il suo team: “non è stata una gara semplice. Abbiamo pagato un errore alla partenza e nel secondo passaggio. Abbiamo perso secondi preziosi al via e la situazione si è complicata poi per la rottura del differenziale posteriore. Quando sembrava che il nostro svantaggio sarebbe stato irrecuperabile, gli uomini del team hanno fatto un lavoro straordinario risolvendo il problema in soli 28 minuti consentendoci di riaprire la gara, rimontare e raggiungere gli avversari. Il nostro buon risultato lo devo a tanti: al mio naviga che nonostante il suo esordio in Wrc è stato bravo, professionale e meticoloso. Il risultato non sarebbe arrivato senza di lui. Avevamo una macchina superiore è certo, questo lo dobbiamo riconoscere, ma senza l’aiuto di veri professionisti non avremmo portare a casa il podio. Ringrazio la Matese Motor Sport e i miei due angeli custodi di questa gara, il presidente della mia scuderia Mauro Atzei e il mio amico caro Vittorio Musselli che mi hanno accompagnato e sostenuto seguendomi in ogni momento. Questo primo posto mi dà fiducia e guardo avanti alle prossime date della Coppa Italia”.

Esperienza importante per Fabio Salis alla sua prima vittoria dopo 60 gare: “ è stato un rally difficile, avevamo tante incognite da superare: non conoscevamo la macchina, stavamo esordendo come equipaggio in gara fuori casa e avevamo degli avversari molto determinati che conoscevano le prove. Nonostante tutti questi rischi è stata una gara straordinaria, il feeling dentro l’abitacolo è stato ottimo, ho apprezzato le doti di Maurizio che da grande sportivo qual è, ha dimostrato in ogni momento la sua professionalità e precisione nei dettagli, questo ci ha consentito di essere concentrati e determinati e di non fermarci nonostante i problemi”.