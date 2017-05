Consiglio Sardegna – Seconda commissione: slitta a giovedì l’audizione dell’assessore regionale alla Cultura

Cagliari, 29 Mag 2017 – Slitta a giovedì 1 giugno alle 11,30 l’audizione in Seconda commissione, prevista in un primo momento per mercoledì, dell’assessore regionale alla Cultura. Alle convocazioni delle commissioni si aggiunge anche quella della Prima. Il parlamentino Autonomia, presieduto da Francesco Agus, si riunisce mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 16,00. All’ordine del giorno questioni inerenti al personale FoReSTAS e l’esame del DL 416 (Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

