Comune di Cagliari – Partiti gli interventi di pulizia sui litorali

Cagliari, 29 Mag 2917 – Sono partiti nei giorni scorsi gli interventi di pulizia sui litorali cagliaritani in vista dell’avvio della stagione estiva.

I lavori interessano la spiaggia del Poetto (nelle aree non oggetto di concessione demaniale o regionale, dove gli interventi sono a carico degli operatori privati) in cui le squadre sono attualmente impegnate nelle operazioni di grigliatura della spiaggia per lo spostamento in un’area appositamente individuata delle cosiddette patate di mare e per la gestione, secondo quanto stabilito dagli uffici regionali preposti alla salvaguardia dell’ambiente, della posidonia che si trova sull’arenile.

Sono stati poi avviati gli interventi di pulizia con frequenza giornaliera nelle spiagge presenti nel quartiere di Sant’Elia e in quella di Calamosca; nei prossimi giorni inizieranno anche gli interventi che interesseranno la spiaggia di Giorgino.

Dai primi giorni di giugno verrà inoltre intensificata l’attività di raccolta del vetro per gli esercizi commerciali del Poetto e la pulizia nella zona attorno al Cavalluccio Marino: si passerà dalle attuali tre volte a settimana al ritiro e allo spazzamento quotidiano. In tutte le spiagge cittadine è stata inoltre potenziata la presenza di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Condividi su...