Assl Nuoro cerca nuovo medico di base per Nuoro

Nuoro, 29 Mag 2017 – L’Assl (Area Socio Sanitaria Locale) di Nuoro deve provvedere – ai sensi dell’art. 37 dell’Acn (Accordo Collettivo Nazionale) per la P.L.S. (Pediatria di Libera Scelta) del 29/07/2009 – all’affidamento di un incarico provvisorio, per l’ambito territoriale n. 1 comune di Nuoro, con obbligo di apertura nel medesimo comune.

I medici interessati devono far pervenire la propria domanda inviata per posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica medicinabase@aslnuoro.it, entro le ore 12,00 del giorno 10 giugno 2017.

Nella domanda devono essere indicati: i dati anagrafici, la residenza ed il domicilio, il numero di cellulare, il codice Regionale e la posizione riportata nell’ultima graduatoria regionale definitiva per la Pediatria di Libera Scelta.

L’incarico verrà affidato – ai sensi dell’ACN di P.L.S. del 29/07/2009: al medico inserito nell’ultima graduatoria regionale definitiva per la P.L.S. residente nell’ambito (in caso di più residenti, a quello in posizione più alta nella graduatoria regionale); in mancanza di residenti, al medico meglio posizionato nella graduatoria regionale.

L’incarico decorrerà dal 01 luglio 2017, per la durata di sei mesi.