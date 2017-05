Assl di Nuoro intende attivare per i mesi di luglio e agosto 2017 il servizio di assistenza sanitaria nelle località turistiche

Nuoro, 29 Mag 2017 – L’Assl (Area Socio Sanitaria Locale) di Nuoro intende attivare per i mesi di luglio e agosto 2017 il servizio di assistenza sanitaria nelle località turistiche di Cala Gonone, Santa Lucia e Sos Alinos, ai sensi dell’art.32 dell’ACN (Accordo Collettivo Nazionale) per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale e dell’art. 8.3 dell’Accordo Integrativo Regionale.

I medici interessati dovranno presentare domanda corredata da marca da bollo da € 16, autocertificazione e copia di un documento di identità valido su apposito modulo, a mano o tramite raccomandata A/R all’indirizzo Assl Nuoro – Ufficio Protocollo via Amerigo Demurtas 1 – Nuoro, entro le ore 12 del giorno 15 giugno.

Il fac-simile di domanda è scaricabile dal sito http://www.aslnuoro.it e disponibile presso il Servizio Cure Primarie.

