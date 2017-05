Migranti, incontro all’istituto Levi di Quartu con assessore Spanu. Studenti-reporter realizzano video

Quartu Sant’Elena (Ca), 27 Mag 2017 – L’accoglienza dei migranti, la loro inclusione e le difficoltà legate al processo di integrazione. Temi al centro dell’incontro che si è svolto all’Istituto Primo Levi, a Quartu, per iniziativa della Regione. Sono intervenuti l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, gli studenti della scuola, il dirigente scolastico Enrico Frau, i mediatori culturali Genet Woldu Keflay e Abdou Ndiaye, la responsabile della cooperativa sociale “Il Sicomoro” Stefania Russo, l’assessora della Pubblica Istruzione del Comune di Quartu Elisabetta Cossu e gli insegnanti Luca Urgu e Maria Ludovica Cao.

“È fondamentale – ha detto l’assessore Spanu – fornire ai ragazzi tutte le informazioni per capire il fenomeno delle migrazioni. Con questi incontri la Regione vuole richiamare l’attenzione degli studenti sulle vite dei migranti che abbandonano i paesi d’origine a causa di guerre, tensioni sociali, carestie. La Sardegna, per l’accoglienza, mette in campo un’organizzazione ormai collaudata composta da operatori e volontari molto preparati in campo anche oggi al Porto canale e alla Fiera per far fronte allo sbarco di 282 persone”.

Dagli studenti sono giunte molte domande rivolte allo stesso rappresentante della Regione e ai mediatori culturali che hanno ricordato le sofferenze e i dolori di chi affronta il lungo viaggio dal paese d’origine sino alle coste occidentali.

L’assessore Spanu ha ribadito la volontà della Giunta Pigliaru di attuare a breve i progetti di volontariato con i quali i migranti, in diversi campi, possono restituire quello che stanno ricevendo dai sardi. “Riteniamo che le attività di volontariato siano un reale strumento di inclusione, un modo concreto per sostenere i migranti nel processo di integrazione”.

Gli studenti della quarta Ct, con i loro smartphone, hanno ripreso i momenti più significativi dell’incontro e, al termine, hanno intervistato tutti i relatori. Con il materiale raccolto sarà realizzato un video da inserire nelle pagine Facebook della Regione Sardegna e dell’Istituto Levi. “È stato un confronto senza steccati, i giovani, con grande slancio e partecipazione, – ha commentato Spanu – hanno affrontato questioni delicate come il razzismo e l’intolleranza. Discutere su questi temi fa bene a tutti, principalmente ai ragazzi ma anche a chi è chiamato, per compiti istituzionali, a prendere decisioni”.