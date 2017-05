I Carabinieri del Norm di Sassari hanno denunciato due giovani sassaresi, un 17enne ed un 20enne, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sassari, 27 Mag 2017 – I militari, intervenuti a seguito di sinistro stradale, hanno accertato che il 17enne, mentre percorreva la S.P 3 alla guida della sua Honda 125, era stato tamponato violentemente da una fiat 600 con alla guida l’altro giovane. I due, dopo essere stati accompagnati al nosocomio Sassarese per accertamenti sanitari, sono stati sottoposti ad analisi per riscontrare se avessero assunto sostanze psicotrope o alcoliche.

Il risultato è stato positivo per entrambi per sostanze cannabinoidi e quindi i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà i due ragazzi, che fortunatamente stanno bene, e ritirato le loro patenti di guida.