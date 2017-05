Extracomunitario violento nel centro di Oristano: deferito all’A.G.

Oristano, 27 Mag 2017 – Sembrava il solito questuante molesto che, nella piazza Roma di Oristano, arrecava disturbo ai cittadini e commercianti. Ma in seguito, due poliziotti delle Volanti intervenuti sul posto si sono trovati davanti a uno scatenato energumeno. Quindi gli agenti hanno fermato l’extracomunitario e proceduto all’identificazione, che in precedenza era stato bonariamente invitato ad allontanarsi, ma questi si è opposto con forza, prima in modo passivo e poi in modo violento, i quali, a seguito del rifiuto di declinare le generalità, hanno deciso di procedere all’accompagnamento in Questura.

Subito dopo però lo straniero si è scagliato contro un poliziotto procurandogli una forte contusione al braccio ed ha poi proseguito il tuo atteggiamento aggressivo e con atti di autolesionismo ed inoltre prendendo a testate l’auto di servizio.

Più che pensare a loro stessi, i due Agenti fanno subito intervenire il 118 per far prestare le dovute cure mediche all’extracomunitario, che è stato subito dopo accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso.