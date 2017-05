Risorse idriche, Assessore Caria inaugura 25km di condotta in Gallura: “disponibili 30 milioni per nuove infrastrutturazioni”

Arzachena (SS), 26 Mag 2017 – Mille ettari di terre irrigate attraverso 25 km di condotte che trasportano l’acqua dalla diga del Liscia nei territori di Arzachena, Olbia e Sant’Antonio di Gallura, ma anche un contributo per le azioni antincendio d’estate, grazie alla costruzione delle vasche di raccolta. L’opera, finanziata dalla Regione con 3,3 milioni di euro, è stata inaugurata oggi alla presenza dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, del presidente e del direttore del Consorzio di Bonifica della Gallura, Marco Marrone e Giosuè Brundu, da numerosi amministratori comunali e regionali del territorio.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche, per la prevenzione degli incendi e quindi per la lotta allo spopolamento delle campagne in zone storicamente abitate come queste, con i tipici stazzi galluresi”. Lo ha detto l’assessore Caria che poi ha aggiunto: “La Regione ha disponibili 30milioni di euro, del Fondo di sviluppo e coesione, dedicati proprio all’infrastrutturazione idrica delle campagne di tutta la Sardegna. Fondi importanti che ci permetteranno innanzitutto di riammodernare le reti e ridurre le enormi perdite, ma anche di dare risposte non più rimandabili a tante aziende agricole che ancora oggi non hanno l’acqua. L’irrigazione dei campi – ha proseguito l’esponente della Giunta Pigliaru – rappresenta infatti quel salto di qualità che permette ad agricoltori e pastori di programmare le semine e di fare impresa con tecniche moderne, innovative e quindi produttive. Tutela del territorio, turismo green, valorizzazione ambientale e agroalimentare passano sempre più spesso dall’infrastrutturazione dell’agro. Quest’opera lo dimostra ed è nostro obiettivo proseguire su tale strada in collaborazione con le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria agricole e i diversi portatori di interesse con cui studieremo i migliori interventi”.