P.O. Binaghi: Giornata Nazionale del Respiro e Giornata mondiale contro il fumo

Cagliari, 26 Mag 2017 – Anche quest’anno all’Ospedale Binaghi della Assl di Cagliari, con la collaborazione dell’Associazione Asma Sardegna, il 27 maggio, dalle 9 alle 13, si celebrerà la Giornata Nazionale del Respiro e la Giornata mondiale contro il fumo. Obiettivo dell’appuntamento è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e informare i fumatori sui rischi per la salute.

Le malattie respiratorie sono in continuo aumento: uno dei problemi principali di queste malattie è la difficoltà di fare una diagnosi precoce, che equivarrebbe ad una pronta terapia, con migliori speranze di arresto della progressione e minor fabbisogno di farmaci per la cura.

Nel corso della manifestazione che si terrà il 27 maggio, sarà possibile effettuare, gratuitamente: misurazione del respiro attraverso l’esame spirometrico; misurazione del CO per valutare il tabagismo; effettuare test allergologici cutanei.

Inoltre medici pneumologi e allergologi saranno a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda che i cittadini che interverranno vorranno porre sulle varie patologie respiratorie.

I volontari dell’Associazione Asma Sardegna saranno a disposizione dei partecipanti per l’informazione logistica della giornata e per la distribuzione di opuscoli su asma, fumo e altre malattie respiratorie.