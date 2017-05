Minacce sindaco Siniscola. Pigliaru: “imbarbarimento intollerabile”

Cagliari, 26 Mag 2017 – “Ci troviamo a condannare l’ennesimo, vile atto compiuto nei confronti di un rappresentante delle istituzioni nel territorio. Al sindaco di Siniscola vanno la solidarietà e il pieno sostegno della Giunta regionale”. Così il presidente della Regione Francesco Pigliaru commentando il gesto di minaccia rivolto al sindaco Gian Luigi Farris.

“Questo imbarbarimento non appartiene in alcun modo a una società civile e non possiamo più tollerarlo. Contatterò il presidente del Consiglio Ganau, con il quale avevamo già convenuto la necessità di una seduta speciale della Conferenza permanente Regione – Enti Locali, per decidere insieme la data della riunione.”