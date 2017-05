Il 31 maggio prossimo chiuso il Servizio per le Dipendenze (Ser.D)

Cagliari, 26 Mag 2017 – Il Servizio per le Dipendenze comunica che in occasione dell’evento formativo dal titolo “Minori a rischio di devianze e dipendenze: il ruolo del Ser.D” (unica edizione), che si svolgerà mercoledì 31 maggio 2017 a Macomer, presso il Centro Servizi Culturali (ex Caserme Mura) in via Antonio Gramsci, il Ser.D di Macomer osserverà una mattinata di chiusura, al fine di favorire la partecipazione dell’intera equipe al corso.

