G7 di Taormina, conto alla rovescia. Terrorismo, clima e migrazioni, le sfide dei 7 Grandi

È tutto pronto a Taormina, blindata come mai in passato, per la due giorni di vertice del G7 che vede riuniti nella nota località siciliana i leader di 7 delle maggiori economie mondiali. Tutti d’accordo e pronti a scendere in campo sulla lotta al terrorismo che, a pochi giorni dalla strage di Manchester, irrompe sul tavolo tra le priorità. Ma lontani sul clima, che rischia di essere il nodo più spinoso del summit. Trump e Gentiloni già in Sicilia Il presidente Usa, Donald Trump, è atterrato in serata all’aeroporto di Sigonella, in Sicilia, per partecipare al G7. Trump ha lasciato in serata Bruxelles, dove ha preso parte al vertice straordinario della Nato. All’aeroporto di Catania è invece arrivato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, anche lui reduce da Bruxelles.

Tra i sette, molti i volti nuovi: Paolo Gentiloni, Donald Trump, Emmanuel Macron e Theresa May siederanno per la prima volta al tavolo del club, portando cambi di rotta nelle politiche dei loro Paesi. Primo tra tutti quello del presidente Usa, che sul clima sembra intenzionato a non mollare. Finora, nonostante l’appello che gli ha rivolto ieri anche papa Francesco, ha temporeggiato. Ma appare intenzionato a restare fermo sulle posizioni della campagna elettorale: l’accordo di Parigi – come avrebbe ribadito nei suoi incontri a Roma – costa troppo. L’accordo resta invece la ‘linea rossa’ di molti, come ricordato dall’Eliseo di Macron che, anche oggi, ha invitato Washington a “non fare dichiarazioni precipitose”, appoggiato anche da Berlino. Un nodo che sta mettendo a dura prova gli sherpa impegnati nella redazione del comunicato finale.

L’Italia non vuole strappi. Spetterà a Gentiloni, che ha riconosciuto come il “confronto non sarà semplice”, tentare la mediazione. Lo farà iniziando dai temi più condivisi, come la lotta al terrorismo: “Va alzato il livello”, ha ricordato. Ed è attesa una dichiarazione ad hoc, allegata al documento finale, quest’anno più ‘light’, meno corposo delle solite 30-40 pagine.

Ma in cima all’agenda della presidenza italiana ci sono soprattutto i migranti, da sempre un priorità per Roma con Matteo Renzi che scelse Taormina proprio per dare un segnale dell’emergenza siciliana. Il messaggio da far passare e condividere riguarda, in particolare, la Libia. Convincendo i Grandi che si tratta di un elemento di instabilità globale e non solo di una crisi regionale, da affrontare quindi tutti insieme.

Resta aperta anche la questione del commercio internazionale. Con il fronte Ue e non solo (al vertice c’è anche il Giappone di Abe) che ribadirà quel ruolo chiave del multilateralismo che mal si concilia con i venti protezionistici che spirano, almeno nelle dichiarazioni, dall’altra parte dell’oceano.

Tra un ingente schieramento di sicurezza, tante ‘chicche’ (dal concerto della Filarmonica della Scala ad una mostra con Leonardo e ‘L’Ignoto Marinaio’ di da Messina) e qualche timore per le annunciate manifestazioni del ‘controvertice’, i lavori saranno serrati. Anche sull’Africa, sia come emergenza fame e carestie che come continente d’origine delle migrazioni. Si parlerà pure della necessità di spingere crescita e lavoro e delle crisi internazionali, dalla Siria all’Ucraina, dal Medio Oriente alla penisola coreana. Passando per il ruolo delle donne. E, anche, del rapporto con Mosca. Gentiloni è stato la scorsa settimana da Putin che, scherzando, ha detto di avergli dato un messaggio ‘segreto’ per i Grandi. L’Italia, ferma nella posizione del rispetto di Minsk per l’Ucraina, vuole tenere aperto il dialogo e certamente porrà il tema.