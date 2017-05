Forum Pa, Spano sulla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile: ora serve un budget adeguato

Cagliari, 26 Mag 2017 – La sostenibilità, parola chiave nell’aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, è sempre più al centro dell’attenzione sia delle amministrazioni che dei cittadini. Ne ha parlato, ieri a Roma, in occasione del Forum PA, Donatella Spano, in rappresentanza della Regione Sardegna e nel ruolo di coordinatrice della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. “Le Regioni hanno seguito con molto interesse il lavoro di predisposizione della Strategia e, come espresso durante l’incontro di presentazione a marzo, sono pronte a collaborare alla sua attuazione”, ha affermato Donatella Spano, che ha aggiunto: “Ho apprezzato il lavoro svolto ma siamo consapevoli che un impegno ancora maggiore sarà richiesto per realizzare e monitorare gli obiettivi prefissati. Su questo sarà fondamentale il ruolo delle regioni e degli enti locali che sono chiamati a declinare i contenuti ai diversi livelli territoriali. Come sappiamo, entro un anno dall’approvazione della Strategia nazionale, le regioni devono elaborare la propria Strategia definendo il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale”.

Strategico, poi, puntare su multidisciplinarietà e su una efficace governance multilivello, a partire dalla Conferenza Stato Regioni ma non solo. “Innanzitutto – ha proseguito l’assessora Spano – credo sia importante il coinvolgimento non solo della Commissione Ambiente, ma anche delle altre commissioni della Conferenza Stato-Regioni: una concertazione ampia che possa permettere di cogliere la multidimensionalità della sostenibilità. Non appena il Ministero completerà la stesura della Strategia, provvederò a convocare la Commissione Ambiente per iniziare formalmente la discussione e chiederò al Presidente della Conferenza Stato-Regioni di interessare della tematica le altre Commissioni”.

Raggiungere il cambiamento richiede educazione alla sostenibilità e innovazione nel linguaggio, pur nel rispetto del rigore specifico. Gli obiettivi della strategia vanno tradotti in strumenti attuativi adeguati. Un compito che richiede appositi stanziamenti. “Obiettivi così sfidanti – ha concluso – richiedono di un ingente impegno di risorse: ci auguriamo che ci sia la possibilità di dotare la strategia di un budget adeguato”.