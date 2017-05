Arrestati due impiegati della Prefettura di Oristano per turbativa d’asta.

Oristano, 26 Mag 2017 – Questa mattina la magistratura del Tribunale di Oristano ha disposto l’arresto due funzionari della prefettura del capoluogo con l’accusa di turbativa d’asta in merito a appalti pubblici. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale.

Sui provvedimenti restrittivi alla fine della mattinata non si era saputo molto. Infatti al momento non si conoscono altri dettagli sui fatti contestati né sono state rese note le generalità dei due funzionari finiti sotto accusa e che sono stati accompagnati nella sede del Comando oristanese dell’Arma in via Loffredo e con loro è stato portato anche un imprenditore.