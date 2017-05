Al via a Taormina il più difficile dei G7. Gentiloni:”Confronto non facile, ma chiediamo risultati”

“Al G7 chiediamo risultati, sappiamo che non sarà un confronto semplice ma lo spirito di Taormina ci può aiutare nella direzione giusta”. Così il premier Paolo Gentiloni, in un videomessaggio dal teatro greco di Taormina, a pochi minuti dall’inizio. “La straordinaria storia e bellezza che ci circonda, la realtà di Taormina, della Sicilia e dell’Italia credo possa dare un contributo molto importante ai leader del G7 che si riuniscono oggi qui e aiutare la comunità internazionale attraverso il G7 a dare risposte a quello che i cittadini oggi ci chiedono sul terrorismo e la sicurezza innanzitutto, faremo una dichiarazione importante oggi qui a Taormina”. Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in un videomessaggio postato prima dell’inizio del summit. ​Parole ricalcate dal presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, in una conferenza stampa congiunta con il presidente della Commissione Ue Jean Calude Juncker all’inizio del vertice: “Senza dubbio il più difficile dei G7. L’Unione europea farà di tutto per un accordo” e si impegnerà per raggiungere una “posizione unitaria”, ha insistito Tusk, non nascondendo le divergenze di opinioni su alcuni temi in discussione, in particolare, cambiamenti climatici e commercio internazionale.

Tra imponenti misure di sicurezza, prende dunque il via il confronto politico su un’agenda molto ricca e sulla quale restano divisioni di vedute tra alleati europei e Usa, Tusk: “Uniti contro l’Isis, duri e anche brutali” “La comunità internazionale, G7, Stati Uniti e Ue devono essere duri, anche brutali contro l’Isis” ha detto quindi Donald

“La comunità internazionale, G7, Stati Uniti e Ue devono essere duri, anche brutali contro l’Isis” ha detto quindi Donald Tusk, ribadendo che la lotta al terrorismo sarà “il tema centrale ” del vertice dei Sette. “Sono rimasto impressionato”, ha aggiunto l’ex premier polacco in una conferenza stampa, “dalla determinazione e dalla durezza” da parte del presidente americano, Donald Trump, che i vertici Ue hanno incontrato ieri a Bruxelles. Tusk si è detto “totalmente d’accordo” con lui, osservando che la strage di Manchester “ha fornito la più tragica delle cornici” a questo summit”.

Dalla riunione del G7, ha aggiunto quindi il presidente Ue, “mi aspetto che si dimostri unità per il caso dell’Ucraina. La soluzione del confitto può essere raggiuta solo con il rispetto dell’accordo di Minsk. Non abbiamo visto nulla perché ci sia un cambiamento del nostro atteggiamento verso la Russia”.

“Abbiamo avuto un incontro molto amichevole e costruttivo con il presidente Trump. Non è vero che ha un approccio molto aggressivo sul surplus commerciale”. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in merito al confronto fra Washington e l’Europa, e in particolare la Germania, sul surplus commerciale. “L’Unione Europea sostiene il commercio libero ed equo. Vogliamo costruire ponti, non muri”. Sul clima “l’accordo” di Parigi “è da applicare interamente”.

“Pronto a impegnare i leader del G7 su molte questioni, comprese la crescita economica, il terrorismo e la sicurezza”. È il tweet del presidente Usa prima dell’inizio ufficiale dei lavori del Vertice.

“Arrivato in Italia per il G7”, aveva in precedenza twittato il Presidente Usa, che ha fatto anche un telegrafico bilancio di questa complessa missione, che lo ha visto in Medio Oriente, a Roma e in Vaticano, e al Vertice Nato di Bruxelles. “Il viaggio – ha scritto Trump – è stato un vero successo. Abbiamo creato e salvato molti miliardi di dollari e milioni di posti di lavoro americani”.

Sul clima il presidente americano Donald Trump “è propenso a comprendere le posizioni europee, vuole ascoltare chiaramente quello che i leader europei hanno da dire” ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Gary Cohn, parlando con i giornalisti al seguito e ribadendo che sulle conclusioni del G7 “il presidente vuole avere un dialogo aperto”.

A margine del summit, il primo ministro britannico Theresa May ha avuto un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron. Si tratta del primo incontro tra i due leader dall’insediamento di Macron all’Eliseo. Ieri la premier britannica ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità nella lotta al terrorismo, che va fatta anche online, facendo pressione sulle multinazionali del web per una maggiore collaborazione negli sforzi per individuare i responsabili ed eliminare i contenuti dalla rete. Il presidente francese Emmanuel Macron si è impegnato a “fare tutto il possibile” per aiutare il Regno unito nella lotta al terrorismo internazionale. “Collaboreremo e faremo tutto il possibile per incrementare questa cooperazione a livello europeo, per fare di più da un punto di vista bilaterale contro il terrorismo”. Il tour catanese delle First Lady comincia con il volo sull’Etna.

È iniziata con il volo sull’Etna la giornata delle First Lady del G7. A fare gli onori di casa Emanuela Gentiloni che ha accompagnato Akie, consorte del premier Abe, Brigitte Trogneaux, l’attesissima moglie del presidente francese Macron, e la canadese Sophie Gregoire Trudeau nel tour per la città di Catania. Unico uomo Joachim Sauer, marito della cancelliera, mentre Philip May non ci sarà per l’emergenza terrorismo in patria. Al tour non ha però partecipato Melania Trump che, “per motivi di sicurezza”, ha raggiunto Catania da sola.

Fitto il programma nel capoluogo etneo, mentre la giornata di domani sarà dedicata a Taormina e alla scoperta delle opere d’arte arrivate per il summit, da Antonello da Messina a Caravaggio alla Tavola Lucana di Leonardo. Nel Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti verrà servito un pranzo preparato dallo chef stellato Pino Cuttaia del ristorante La Madia di Licata (Agrigento). Celebri i suoi piatti pluripremiati dalla critica internazionale. Previsto un pasto leggero, anche in considerazione della cena che sarà poi offerta in serata, di ritorno a Taormina, dal presidente, Sergio Mattarella: la ‘nuvola di caprese, mozzarella e pomodoro datterino’ (già Piatto dell’Anno nelle riviste specializzate), la ‘trasparente di tenerume di cocuzza’ e l”arancino di riso con ragù di triglia e finocchietto selvatico’. In chiusura l’esplosione di sapori con la ‘cornucopia di cialda di cannolo con la ricotta’.

Le portate saranno accompagnate dai vini bianchi e rossi dell’Etna. Le signore si fermeranno in una bottega artigianale per osservare come vengono fabbricate le coffe, tipiche borse di paglia catanesi, interamente fabbricate e decorate a mano. E il comune di Catania ne regalerà una a ognuno di loro. Prima di lasciare Catania è prevista una visita del monastero dei Benedettini e del Teatro Romano. A quel punto, il ritorno a Taormina, in tempo per assistere al concerto al Teatro Antico della Filarmonica della Scala di Milano e alla cena offerta ai leader dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, all’Hotel Timeo.