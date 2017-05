Cagliari, 25 Mag 2017 – Due appuntamenti nel fine settimana a Villacidro per gli “Incontri di Maggio”, l’iniziativa culturale proposta dalla Fondazione “Giuseppe Dessì” nella cittadina ai piedi del Monte Linas.

Antonio Gramsci e il concetto di democrazia che emerge dalla figura del grande intellettuale sardo, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario della morte, sono il tema dell’incontro con lo storico Aldo Accardo in programma domani (venerdì 26), alle 18.30, a Casa Dessì, al civico 65 di via Roma, sede della Fondazione intitolata allo scrittore di “Paese d’ombre”. L’incontro è presentato in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto”, impegnata nello studio e la divulgazione della storia della Sardegna, di cui Accardo – professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università di Cagliari e autore di pubblicazioni e saggi storici – è il presidente.

Inaugurati due settimane fa dal doppio appuntamento con l’accademico della Crusca Massimo Fanfani, gli “Incontri di Maggio” si chiudono sabato sera (27 maggio), alle 19 sempre a Casa Dessì, con il terzo impegno in calendario: “Il Dio distratto o la leggenda del Sardus Pater”, uno spettacolo ispirato al racconto di Giuseppe Dessì, con l’attore Senio Barbaro Dattena, voce narrante, la danzatrice Luana Maoddi e gli interventi di Maurizio Serra alla fisarmonica, da un’idea scenica di Mariano Corda. La serata rappresenta il contributo della Fondazione Dessì a ViviVerde, la manifestazione ideata per promuovere il territorio, che il Comune di Villacidro ha voluto riavviare quest’anno, dopo oltre dieci di assenza, puntando in particolare sulla collaborazione tra i diversi operatori e associazioni attivi nel paese.