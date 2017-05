Portovesme, incontro tra organizzazioni sindacali e regione

Cagliari, 25 Mag 2017 – Questa mattina a Cagliari, nella sede dell’assessorato della Difesa dell’Ambiente, il capo di gabinetto Franco Corosu e il direttore generale Paola Zinzula hanno incontrato le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e la RSU della Portovesme Srl.

I lavoratori hanno espresso una forte preoccupazione in merito alla dichiarazione aziendale di fermata degli impianti, a seguito dei tempi necessari dell’iter autorizzativo della nuova discarica. Hanno inoltre espresso viva preoccupazione per i tempi necessari per l’invio del documento con le richieste emerse in conferenza istruttoria in quanto temono il rischio di fermata degli impianti. Infine hanno ribadito la necessità urgente di un tavolo tra le organizzazioni sindacali e gli assessorati dell’Industria e dell’Ambiente per giungere alla chiusura positiva della vertenza.

Massima attenzione dell’Assessorato a monitorare la tempistica del procedimento, pur ribadendo la differenza tra ruolo politico e ruolo tecnico, è stata sottolineata da Franco Corosu. Gli uffici regionali continuano a lavorare nel rispetto dei cronoprogrammi. Sul tema delle autorizzazioni l’Assessorato, nella persona del direttore Zinzula, si è impegnato a formalizzare la richieste di integrazioni e completamenti progettuali alla Società emersi in sede di conferenza istruttoria. Al contempo è stato espresso disappunto per le dichiarazioni rilasciate alla stampa relative all’operato dell’Ufficio ed è stato ricordato che, per il rispetto di una più breve tempistica, occorre la massima collaborazione di tutti i soggetti interessati al procedimento.

Le organizzazioni sindacali hanno voluto esternare sincero apprezzamento per la collaborazione con l’Assessorato e la piena fiducia per il lavoro svolto dai funzionari regionali impegnati nel procedimento.