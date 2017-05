Sanità: 20 milioni per i plus, subito l’80%. Arru: procediamo velocemente, in arrivo bandi per altri 19 milioni

Cagliari, 24 Mag 2017 – Arrivano i fondi per i 25 PLUS della Sardegna. Lo stanziamento 2017 per la gestione associata dei servizi e il funzionamento degli uffici di piano è di 20 milioni di euro. Di questi, l’80%, pari a oltre 15 milioni, è stato assegnato ieri dalla Giunta, con una quota fissa del 40% per ciascuno, mentre il 60% viene ripartito in base alla popolazione.

“Stiamo procedendo con tempestività – ha detto l’assessore della Sanità Luigi Arru – perché i PLUS diventeranno sempre più centrali negli interventi integrati per l’inclusione sociale e lavorativa. Arriveranno altri 19 milioni attraverso i bandi FSE che saranno pubblicati a breve, finalizzati all’inclusione attiva di famiglie e individui destinatari del REIS e di persone con disabilità, tramite azioni mirate al superamento della condizione di povertà e all’emancipazione”.

Il restante 20% dei 20 milioni stanziati sarà trasferito a seguito delle rendicontazioni degli anni precedenti da parte degli uffici di piano che non hanno ancora provveduto; della verifica positiva delle rendicontazioni e nei casi in cui non siano presenti economie.

Ulteriori eventuali fabbisogni degli ambiti PLUS, per il 2017, potranno essere coperti con risorse nazionali.