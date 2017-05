Pregiudicato ubriaco di Olbia aggredisce i carabinieri: arrestato per violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ed ubriachezza molesta

Olbia, 24 Mag 2017 – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, allertati dalla telefonata di alcuni cittadini, sono intervenuti presso il bar “Harris”, sito in Viale Aldo Moro, all’interno del quale era stata segnalata la presenza di una persona, in evidente stato di ubriachezza, che stava disturbando i clienti.

In seguito l’uomo, alla vista dei militari, ha dapprima rivolto delle frasi offensive e minacciose nei loro confronti per poi avventarsi contro di loro, venendo però immobilizzato dopo una breve colluttazione. Silvio Addis, di 45 anni, olbiese, con numerosi precedenti di polizia, è stato quindi dichiarato in arresto con le accuse di violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ed ubriachezza molesta.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, ha passato la notte all’interno della camera di sicurezza del Reparto Territoriale e questa mattina è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Tempio dove, a seguito del rito direttissimo, si è visto convalidare l’arresto e disporre l’obbligo di firma.