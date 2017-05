La Ford Driving University ad Olbia per il Rally Italia Sardegna 2017 Corsi di guida con i grandi della guida sicura

Olbia, 24 Mag 2017 – Dopo il successo ottenuto in Portogallo con Sebastian Ogier, la Ford sarà protagonista anche al RIS 2017. Infatti, per l’occasione Ford Italia ha scelto Olbia per permettere ai giovani di conoscere la sicurezza e le tecniche con dei mini corsi di guida sicura. Una occasione imperdibile per i ragazzi dai 18 ai 25 anni che potranno inviare una email a info@mirtofestival.it per lasciare i propri dati.

Il migliore del corso porterà a casa un corso completo di guida sicura organizzato dalla Ford Driving University: una squadra di piloti professionisti che ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie e la corretta consapevolezza della propria vettura attraverso corsi di guida organizzati in numerosi autodromi d’Italia.

I piloti della Ford Driving University permetteranno a tutti i partecipanti di raggiungere livelli di guida ad alto profilo, insegnando a gestire al meglio la consapevolezza nella guida sportiva, sotto la direzione tecnica di Lorenzo Marini, ideatore della Ford Driving University, ex rallysta, vincitore di numerose gare, legato da sempre al mondo Ford ed istruttore federale csai.

Ottima occasione per consentire a molti giovani di provare al fianco di istruttori quali Alessandro Barchiesi Faini, Giorgio Saccenti, Alessandro Casano, Dario Capitanio, Alberto Gianoglio e Ilaria Serra.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Olbia dal sindaco Settimo Nizzi, dall’assessorato allo sport Silvana Pinducciu, da Ford Italia e da Aci Sassari.

Il neo presidente di Aci Sassari Giulio Pes, è molto attento allo sviluppo di Aci sul territorio gallurese e per questo ha in programma una serie di iniziative per incrementare il numero dei punti Aci.