Incidenti stradali: morti due giovani di Decimomannu

Assemini (Ca), 24 Mag 2017 – Questa notte alle ore 00:30 circa, sulla SS 130 km. 12+800 direzione Cagliari, per cause in corso accertamento ha perso la vita Michael Manca, di 23 anni di Decimomannu, verosimilmente alla guida con a bordo Antonio Sanna, di 37 anni, anch’egli dello stesso paese, ha perso il controllo della sua potente moto ed è andato ad urtare il guard-rail di entrambi i lati della corsia. Nell’impatto i due giovani sono morti sul colpo.

Subito dopo il tragico fatto, sul posto è giunto il personale medico del 118, i Vigli del Fuoco di Cagliari, il personale dell’Anas e i carabinieri della Stazione di Assemini (Ca), hanno provveduto a i rilievi sul luogo dell’incidente.

In seguito, su disposizione del magistrato di Turno presso il Tribunale del capoluogo, le salme sono state trasportate presso la camera mortuaria del cimitero di Assemini.