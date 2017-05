Il comune di Cagliari avverti di stare attenti ai finti incaricati del Comune in azione nella zona Amsicora

Cagliari, 24 Mag 2017 – Diversi cittadini, nel caso specifico residenti in zona Amsicora, hanno segnalato agli uffici comunali la presenza di persone che su incarico dell’Amministrazione starebbero effettuando dei sondaggi porta a porta sulla lettura di libri e quotidiani in città.

Il Comune di Cagliari non ha commissionato alcun sondaggio e tanto meno ha incaricato qualcuno di effettuarlo: il suggerimento per tutti i cittadini che dovessero ricevere una richiesta in questo senso è quello di avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine.