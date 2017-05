Comune di Cagliari dispone la ripartenza della pedonalizzazione di alcune strade della Marina

Cagliari, 24 Mag 2017 – Si conferma anche quest’anno la pedonalizzazione di alcune strade della Marina, dopo la sperimentazione avviata nel 2013 e ampliata negli anni successivi che ha avuto il consenso di residenti, commerciati e turisti e che fa parte di un più ampio processo di pedonalizzazioni al quale sta lavorando l’Amministrazione.

La delibera per il 2017, approvata ieri su proposta dell’assessore alla Mobilità Luisa Anna Marras per il periodo dal primo giugno al primo novembre, prevede due modalità di pedonalizzazione. La prima, valida 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, riguarda la via del Collegio (nel tratto tra la via Principe Amedeo e il Vico Collegio), la via Cavour (tra via Lepanto e via Sant’Eulalia), la via dei Mille (nel tratto tra via Cavour e via Roma, inclusa la traversa) e la via Sant’Eulalia (nel tratto tra via Sicilia e via Cavour).

La seconda modalità di pedonalizzazione riguarda la via Porcile (nel tratto tra via Cavour e via Roma) e la via Sardegna (nel tratto tra via Porcile e via Regina Margherita): sarà istituita dalle 18 alle 6 del mattino dal lunedì al giovedì e 24 ore su 24 dalle 18 del venerdì e per tutto il weekend sino alle 6 del lunedì successivo.

La delibera arriva dopo l’approvazione degli indirizzi per le concessioni di suolo pubblico nel quartiere, che prevedono anche il rispetto delle disposizioni in materia acustica. La chiusura delle strade sarà realizzata dal Consorzio Centro Storico e dovranno naturalmente essere consentiti gli accessi per il carico e scarico nella fascia oraria tra le 7 e le 11 dei giorni feriali.

Condividi su...