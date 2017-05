Ambasciatrice dell’Uganda a Villa Devoto, incontro con l’assessora Piras

Cagliari, 24 Mag 2017 – Questa mattina a Villa Devoto a Cagliari, l’assessora dell’Industria Maria Grazia Piras ha incontrato, in rappresentanza del Presidente Francesco Pigliaru, l’ambasciatrice dell’Uganda, Grace Akello. L’incontro ha avuto come tema generale stabilire un rapporto tra due popoli, quello ugandese e quello sardo, sotto il profilo culturale, sociale ed economico. Gli argomenti principali del colloquio sono stati le infrastrutture e le competenze specialistiche per fronteggiare la siccità, lo scambio di capacità produttive nel settore agricolo e in quello dell’allevamento, e gli scambi commerciali, con particolare riferimento alle produzioni agroalimentari sarde.

L’incontro si è chiuso con l’impegno di organizzare al più presto una visita tecnico-formativa in Sardegna degli operatori del governo ugandese sui temi della gestione idrica e della lotta alla siccità. Non è stata esclusa una missione economica e commerciale in Uganda da parte di una delegazione di imprenditori sardi.