Il presidente del Consiglio Regionale sardo Gianfranco Ganau riceve in visita ufficiale la nuova Prefetta di Cagliari Tiziana Costantino

Cagliari, 23 Mag 2017 – Gli sbarchi dei migranti in Sardegna, la gestione dell’accoglienza, la progressiva integrazione nel territorio, gli attentati ai primi cittadini dell’isola e il G7 dei Trasporti in programma a Cagliari a giugno. Sono gli argomenti trattati nel corso dell’incontro tra il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau e la nuova prefetta di Cagliari, Tiziana Giovanna Costantino.

Il funzionario del governo ha da qualche giorno assunto la guida della prefettura di Cagliari, lasciando dopo neanche un anno quella di Bergamo, e questa mattina è stata ricevuta in presidenza dal massimo rappresentante dell’Assemblea sarda.

«È necessario fare delle scelte condivise – ha sottolineato la nuova prefetta a proposito della gestione dei migranti che sbarcano in Sardegna – occorre la massima collaborazione per l’individuazione di sedi diffuse nei comuni da concordare insieme a tutte le istituzioni coinvolte. A breve incontrerò i sindaci per capire quali siano le esigenze dei territori, in attesa della chiusura del nuovo bando europeo in corso, costruito secondo il nuovo capitolato predisposto dal Ministero dell’Interno».

Sull’argomento il presidente del Consiglio ha ricordato la proposta avanzata, proprio nei giorni scorsi, dall’Anci Sardegna volta a seguire un modello diffuso di micro accoglienza nel territorio, l’unico strumento – secondo i primi cittadini dell’isola – in grado di favorire una reale integrazione.

Durante l’incontro il massimo rappresentante dell’Assemblea sarda ha affrontato il tema legato agli attentati ai sindaci “un fenomeno in costante aumento che in questi anni ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza – ha sottolineato – per il quale occorre la massima attenzione”.

«Ho letto gli atti della commissione antimafia – ha dichiarato la prefetta – che confermano la portata del fenomeno. Saremo a fianco dei sindaci per provare a contrastarlo.

Al termine dell’incontro il presidente Ganau ha consegnato un omaggio alla neo prefetta, il volume “Gioielli”, edito dalla Ilisso con l’augurio di un buon lavoro e la massima disponibilità per ogni forma di collaborazione. Red