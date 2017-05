Giunta Sardegna: approvate varie delibere.

Cagliari, 22 Mag 2017 – La Giunta regionale, riunita a Villa Devoto sotto la direzione di Francesco Pigliaru, ha definitivamente chiuso la questione inerente gli oneri, a carico dei Comuni, per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, effettuata dal Gestore del Servizio idrico integrato. La delibera, proposta dalla Presidenza con l’assessorato dei Lavori Pubblici, ha dato mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico di recuperare, attraverso i fondi delle perenzioni, le somme necessarie alla chiusura dell’annoso contenzioso tra Ente di gestione delle acque Egas e Abbanoa. In tal modo si risolvono i contenziosi per 309 Comuni della Sardegna.

Ambiente – Ripartiti i contributi al volontariato di Protezione civile come proposto dell’assessora Donatella Spano. Si tratta di 1,6 milioni di euro, cifra maggiore rispetto allo scorso anno. Si chiude così, con 65mila euro, il ciclo di rimborsi alle associazioni per spese di manutenzione di mezzi e attrezzature di proprietà; 25mila euro sono destinati a rimborsare le spese sostenute nel 2016 per l’assicurazione dei soci operativi contro gli infortuni. Lo stanziamento maggiore, pari a 1 milione e 510mila euro, è destinato all’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature, equipaggiamenti. Via libera anche all’intesa con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso sull’aggiornamento, per il periodo 2017–2019, del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui di carico prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto turistico di Buggerru.

Affari Generali, Personale – Su proposta dell’assessore Filippo Spanu è stato approvato il bilancio di esercizio di Sardegna IT, società in house che si occupa del sistema informativo regionale.

Pubblica Istruzione – L’Esecutivo, su proposta dell’assessore Giuseppe Dessena, ha approvato la regolarizzazione dei corsi attivati dall’Its di Macomer nell’area delle “Nuove tecnologie per il made in Italy”, non precedentemente autorizzati, con lo scopo di tutelare gli studenti e consentire loro la conclusione dei percorsi formativi con l’acquisizione del diploma. Approvati anche i progetti di potenziamento dell’orientamento da parte delle Università di Cagliari e Sassari nelle scuole superiori: verranno illustrati in conferenza stampa nei prossimi giorni.

Agricoltura – Per l’attuazione del Programma di tenuta dei Libri Genealogici ed effettuazione dei controlli Funzionali svolti dalla AIPA/APA, secondo i protocolli dei disciplinari di razza, è stato deliberato, come proposto dall’assessore Pier Luigi Caria, di trasferire all’Agenzia LAORE la somma complessiva di 3,604.785 milioni.

Lavori pubblici – Su richiesta dell’assessore Paolo Maninchedda, la Giunta ha dato il via libera all’allungamento delle piste ciclabili da Chia a Pula. Per quanto riguarda l’intervento previsto su Olbia, sempre per la realizzazione delle piste ciclabili all’interno della rete regionale, è stato deciso che la stazione appaltante non sarà più Arst ma il Comune di Olbia, con il controllo e la supervisione della Regione. Venute meno le risorse statali, la Regione ha stanziato 3 milioni di euro per aiutare gli inquilini morosi incolpevoli che, in condizioni di disagio e povertà, non riescono a pagare gli affitti.