Fluorsid, incontro a palazzo regio. Pigliaru: “massima trasparenza e ulteriori monitoraggi”

Cagliari, 22 Mag 2017 – “Parola chiave trasparenza. Incrementiamo i controlli e ribadiamo l’urgenza dell’ispezione suppletiva che abbiamo chiesto e ottenuto dall’Ispra, l’ente ministeriale competente”. Lo ha sottolineato ampiamente il presidente della Regione Francesco Pigliaru nel corso dell’incontro a Palazzo Regio con i sindaci della Città metropolitana guidati da Massimo Zedda. All’incontro hanno partecipato gli assessori dell’Ambiente Donatella Spano, dell’Industria Maria Grazia Piras e della Sanità Luigi Arru. Al tavolo anche i tecnici regionali dell’agenzia Arpas, del Dipartimento di prevenzione della Assl di Cagliari e del Distretto idrografico della Sardegna.

” La nostra priorità è la tutela della salute pubblica e dell’ambiente”, ha detto il presidente Pigliaru al termine dell’incontro. “Questa riunione, così come quella di ieri, serve innanzitutto per garantire la massima trasparenza. Tutti i controlli previsti dalla normativa vigente da parte delle strutture regionali sono stati fatti regolarmente e oggi abbiamo riferito sui dati disponibili. Tuttavia, data la situazione, riteniamo per un principio di precauzione di dover generare dati ulteriori e più estesi rispetto a quelli ordinari previsti dalla legge, aggiornando rapidamente il monitoraggio attualmente esistente ed estendendo il raggio d’azione. Con i sindaci stiamo facendo un passaggio di condivisione essenziale per fare sintesi insieme dell’azione da mettere in campo, ordinaria e straordinaria, della quale i cittadini devono essere adeguatamente informati.”

Ha parlato delle verifiche dei servizi veterinari e di prevenzione della Assl di Cagliari e dell’Izs, l’assessore della Sanità Luigi Arru. “Fanno controlli periodici nelle acque, comprese quello dello stagno di Santa Gilla, in particolare sugli alimenti di origine vegetale, sui molluschi e sui mitili. Sono stati effettuati 140 campionamenti nel corso dell’anno e non abbiamo avuto nessuna segnalazione di non conformità. I nostri servizi sono a disposizione per dare garanzia anche a chi opera in quelle aree”.

Il direttore dell’Arpas, Alessandro Sanna ha sottolineato che “come nel 2011, si rilevano notevoli superamenti dei valori del fluoro nel perimetro Fluorsid, dove si lavora alla messa in sicurezza”. Mentre il direttore del Distretto Idrografico della Sardegna, Roberto Silvano, specifica che “non risultano altri casi simili per il parametro del fluoro negli altri 26 punti di monitoraggio dell’acque di falda nell’area di Macchiareddu, al di fuori dello stabilimento Fluorsid”.