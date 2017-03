Notificato ordine di custodia cautelare in carcere ad un 23enne sassarese per il reato di furto.

Sassari, 24 Mar 2017 – Questa mattina il personale della Squadra Mobile della Questura si Sassari ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane sassarese di 23 anni, poiché ritenuto responsabile del reato di furto in danno del supermercato, aggravato dal fatto di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

Le indagini erano iniziate a seguito delle denunce presentate in Questura dal titolare dell’esercizio commerciale che tra il 27 gennaio e il primo febbraio di quest’anno, era stato preso di mira, per ben due volte, da ignoti malfattori che, in piena notte, dopo aver divelto la saracinesca e danneggiato le telecamere di video sorveglianza, si erano introdotti nel supermercato e avevano asportato merce di vario tipo, generi alimentari e danari in contante, per una valore di circa ventimila euro.

L’attività portata avanti dagli investigatori della Mobile sassarese, ha evidenziato che entrambi i furti erano stati messi assegno con il medesimo modus operandi, caratterizzato, dalla sfrontatezza e dalla spregiudicatezza con la quale i ladri avevano agito. Proprio le modalità della condotta attuata in entrambe le occasioni ha dimostrato una notevole capacità criminale degli autori dei due furti che, attuandoli in un ristretto arco temporale, in orario notturno e con violenza sulle cose. Dall’esame delle immagini dell’impianto di video sorveglianza del negozio, è emerso chiaramente che, a compiere entrambi i furti erano stati due soggetti, uno dei quali è stato riconosciuto, senza ombra di dubbio dagli investigatori per il 23enne.

Al seguito di una dettagliata relazione, il Gip ha ritenuto che sussistessero gravi indizi di colpevolezza del giovane, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere, quale unica ed idonea ad arginare la capacità a delinquere del giovane. Il provvedimento è stato notificato in carcere dove il giovane si trova già detenuto per altra causa.