Il Comune di Cagliari festeggia il titolo di “Città Europea dello Sport”

Cagliari, 24 Mar 2017 – Il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, accompagnato dal suo Assessore allo Sport Yuri Marcialis, parteciperà alla giornata dedicata ai festeggiamenti per il conseguimento del titolo “Città Europea dello Sport” per il 2017.

L’appuntamento, al quale prenderà parte anche Gian Francesco Lupatelli, presidente di ACES EUROPE (ente che ha attribuito il riconoscimento al capoluogo sardo), è per domenica 26 marzo a partire dalle 10 sulla sabbia della settima fermata del Poetto.

Sarà una intera giornata dedicata al divertimento ma soprattutto allo sport, durante la quale tutti coloro che vorranno partecipare, gratuitamente, potranno prendere parte alle lezioni offerte al pubblico da cinquanta istruttori che si alterneranno nelle varie discipline.

Si parte alle 10 con la Zumba, per poi proseguire alle 11 con il Fitness e alle 11,30 con la Danza Sportiva. Contemporaneamente, dalle 10 alle 17 si potrà giocare a Beach Volley e a Beach Tennis. La Danza Ritmica è in programma dalle 10,30 alle 11 mentre dalle 10 alle 17 ci sarà spazio anche per l’Hockey. Dalle 10 fino al termine della manifestazione sarà possibile anche provare il Cross Fit.

