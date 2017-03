Comune di Cagliari – Premiazione delle vincitrici di SoloWomenRun 2017

Cagliari, 24 Mar 2017 – Lunedì 27 marzo alle ore 10 presso la Sala Eventi dell’assessorato allo Sport in viale San Vincenzo 4, si terrà la premiazione del Cagliari Charity Goal il programma di sostegno al tessuto sociale del territorio abbinato alla tappa in Sardegna del circuito femminile di corsa solidale SoloWomenRun, organizzato da 42K in collaborazione con Apd Miramar.

Grazie al record di iscrizioni fatto registrare lo scorso 5 marzo, con 5337 donne solidali al via della 3° Cagliari SoloWomenRun, la somma raccolta (1 euro a partecipante) arrotondata per eccesso a 5500 euro sarà suddivisa fra i tre progetti (50% al primo, 30% al secondo e 20% al terzo) di altrettanti associazioni locali che hanno preso parte all’evento con almeno 250 iscritte e che il Comitato Etico SWR, guidato dall’ideatrice e organizzatrice del circuito, Isa Amadi, ha classificato come di maggiore rilevanza in base a quattro criteri: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, partecipazione e realizzabilità immediata.

Alla presenza dell’assessore allo Sport, Yuri Marcialis saliranno sul podio virtuale le associazioni Idea Onlus/Karalis Pink Team Daniela Secchi, Passu Passu e Peter de Luna, citate rigorosamente in ordine alfabetico in quanto l’ordine di premiazione sarà svelato solo il giorno stesso.

La prima classificata riceverà un assegno di 2750 euro, la seconda 1650 e la terza 1100 ma tutte riceveranno anche 50 pettorali omaggio per l’edizione 2018 della Cagliari SoloWomenRun, già calendarizzata per domenica 4 marzo in versione Pink Color Edition.

