Assemini (Ca), 24 Mar 2017 – Conoscere e affrontare l’autismo è il primo passo per rispettare le persone che ne sono affette. Per questo anche il Comune di Assemini partecipa alla Settimana Blu per l’autismo con la due giorni dal titolo “Ho cercato chi non mi ha guardato negli occhi – Percorsi condivisi per accogliere l’autismo”.

Mercoledì 29, dalle 16.30 all’Anfiteatro Comunale si terrà una prova di Agility dog, sport che consiste nel condurre il proprio cane lungo un percorso formato da ostacoli. La giornata proseguirà in Aula Consiliare, dove, dalle 17.00, ci sarà un Convegno con la partecipazione di Francesca Marchei (Servizio di Neuropsichiatria infantile) e Basilio Mostallino (pediatra di base). Al termine il Professor Alberto Floris presenterà Paolo Montaldo e il suo libro “H.&J. Storia vera di un bambino autistico e il suo cane”.

Lunedì 3 aprile alle 16.30, l’Aula Consiliare ospiterà la proiezione del docufilm “In alto mare”, a cura dell’Associazione “Diversamente Onlus di Cagliari”, con l’intervento del presidente Pierangelo Cappai. Alle 18.00 ci sarà il contributo di Roberta Matta e Katia Uccheddu (Insegnanti 1° Circolo Didattico di Assemini) e alle 18.15 parleranno Roberta Musio e Marco Mereu (educatori scolastici della Cooperativa Sociale “Il quadrifoglio”). Alle 18.30, infine, verrà presentato il libro “Buen Camino! Un passo dietro l’altro verso Santiago a ritmo speciale”, scritto da Bernardetta Cabras.