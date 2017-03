Arriva a Cagliari X Factor on the Road

Cagliari, 24 Mar 2017 – Dopo aver fatto tappa a Olbia e a Sassari, arriverà anche a Cagliari, lunedì 27 marzo, X Factor on the Road. Il van targato X Factor andrà in giro per la Sardegna in una tre giorni particolarmente fitta, alla ricerca della nuova pop star.

Le tappe del talent show di Sky Uno, prodotto da FremantleMedia, saranno: sabato 25 a Olbia in Piazza Terranova Pausania dalle 11 alle 18, domenica 26 a Sassari in Piazza Italia, sempre dalle 11 alle 18.

L’arrivo a Cagliari è previsto per lunedì 27 nei pressi della MEM – Mediateca del Mediterraneo in Via Mameli 164, dove gli aspiranti artisti si potranno presentare dalle 10 alle 17.

X Factor on the Road è un viaggio che attraversa tutta l’Italia alla ricerca di voci nuove e talenti inediti. Da nord a sud, isole incluse, la redazione del programma osserverà e coinvolgerà tutte le potenziali pop star della prossima edizione che andrà in onda in autunno su Sky Uno HD (canale 108).

Per iscriversi è sufficiente compilare il form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423-402300.

I candidati devono aver compiuto i sedici anni di età. Per i gruppi e le band saranno accettate solo le iscrizioni tramite il form online dove bisognerà caricare una performance video.