Nuorese calcio. Assessore Dessena: “a breve sblocco dei contributi alla società”

Cagliari, 23 Mar 2017 – “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza dei contributi regionali alle società sportive, che servono a coprire i costi di trasferta per le competizioni fuori dal territorio isolano. Stiamo lavorando perché i contributi arrivino per tempo, purtroppo questo non è sempre possibile per vincoli normativi”.

A dirlo è l’assessore dello Sport Giuseppe Dessena, che ha rassicurato: “Entro la settimana prossima partiranno i mandati di pagamento, in accordo anche con l’assessore del Bilancio Raffaele Paci. La Regione è impegnata a sostenere il sistema sportivo sardo e la sua economia, e a sbloccare quanto prima la situazione”.