Esercito Italiano – Concorso ippico nazionale salto ostacoli domenica prossima nel campo ostacoli del Comprensorio polisportivo “G. Rossi”

Cagliari, 23 Mar 2017 – Domenica, 26 marzo 2017, nello splendido scenario del Comprensorio Polisportivo Militare dedicato al Generale “G. ROSSI” di via Tramontana in Cagliari, si svolgerà il Concorso Ippico Nazionale Salto Ostacoli.

La tappa della manifestazione sportiva organizzata dal Comando Militare Esercito Sardegna e dall’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria Sezione Cavalleggeri di Sardegna (ANAC), che si terrà presso il Centro Ippico Militare (CIM), rappresenta un importante appuntamento per le scuderie isolane, così come confermato dagli oltre 120 binomi che parteciperanno al concorso.

Nell’arco della giornata saranno disputate gare riguardanti le diverse categorie, dalla C140 a due manche “Gran Premio Fise Sardegna”, alla categoria C115 a tempo, per la quale è previsto un montepremi di €. 4.000,00 (FISE), per arrivare alle categorie più semplice L60 precisione, riservata ai cavalieri che monteranno i pony, in possesso dell’autorizzazione a montare base.

L’ingresso alla manifestazione di domenica è libera e gratuita.

L’inizio delle gare è previsto per le ore 09,00 con la conclusione alle ore 18,00 circa.