Denunciati dai carabinieri della compagnia di Carbonia due giovani pregiudicati per furto.

Carbonia, 23 Mar 2017 – Nella notte tra il 17 ed il 18 marzo a Sant’Antioco, dei ladri, al momento non identificati, travestiti come dei Ghostbuster, dopo aver forzato una finestra di un magazzino adiacente, sono entrati nel bar “Aladin caffè, in via Rinascita dove dopo aver forzato una slotmachine ed un cambiamonete hanno poi rubato il denaro contante contenuto, inoltre hanno portato via circa 20 stecche di sigarette di varie marche.

I due denunciati per furto aggravato sono S..J, 21enne di Perdaxius, pregiudicato e C.A., di 25 anni, di Sant’Antioco, pregiudicato.

Le indagini effettuate facendo un’analisi di tutti i fatti accaduti, ha permesso di individuare come autori dei furti due giovani, entrambi comunque residenti nella cittadina lagunare, inoltre uno di loro era già stato denunciato per un analogo evento accaduto a Carbonia qualche mese fa.

Nella mattinata, uno dei due sospettati è stato visto circolare a bordo di uno scooter “disastrato” e pertanto con tale scusa è stato fermato e portato immediatamente presso il suo domicilio dove aveva anche istallato una piccola telecamera per evitare visite impreviste.

Nelle perquisizioni sono stati rinvenuti 150 pacchetti di sigarette, due contenitori estratti dalla slot machine e dalla “macchinetta mangiasoldi” ed il piede di porco usato per forzare le macchinette che è stato rinvenuto grazie alla confessione di uno dei due che si è convinto di aver sbagliato.

Inoltre per meglio comprovare i fatti ai giovani gli sono stati sequestrati anche gli indumenti e gli zainetti utilizzati al momento del furto e ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

I soldi non sono stati rinvenuti, ma i ragazzi hanno confessato di averli ripersi giocando alle con le macchinette e poi sarebbero andati a forzarle?

Le sigarette sono state restituite al legittimo proprietario.