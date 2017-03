Al via domani il primo “Open day” del Conservatorio Dalle 15 alle 20 musica e info point per presentare l’offerta formativa. Gli allestimenti sono del Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 23 Mar 2017 – Porte aperte al Conservatorio di Cagliari domani, venerdì 24 marzo, per il primo “Open day” organizzato per illustrare ai giovani e alle loro famiglie l’offerta formativa dell’istituzione musicale.

L’appuntamento prenderà il via alle 15 e proseguirà per l’intero pomeriggio, snodandosi in un percorso fatto di note che, nei tre saloni dei diversi piani dell’edificio di piazza Porrino, vedrà studenti e docenti impegnati nell’esecuzione di un ricco repertorio musicale. Dalla classica al jazz, passando per il canto e la musica elettronica, saranno proposti brani composti da celebri nomi della storia della musica ma anche altri scritti dagli stessi allievi e insegnanti del Conservatorio.

Un percorso inedito, coordinato dal docente di oboe Mario Frezzato, con la direzione tecnica dell’insegnante di informatica musicale, Daniele Ledda, per un appuntamento fortemente voluto dalla direttrice del Conservatorio Elisabetta Porrà, e che può contare sugli allestimenti del Teatro Lirico di Cagliari.

Gran finale alle 19.30 con il concerto (dedicato al docente di percussioni Roberto Pellegrini, scomparso nel 2014) che abbraccerà tutti i piani e avrà protagonista un ensemble composto da un centinaio d’elementi, tra insegnanti e studenti. Verrà eseguito “In C”, una composizione storica di Terry Riley, icona del minimalismo musicale. Direttore sarà Mario Frezzato.

Per l’intera durata della manifestazione resteranno allestiti diversi punti informativi in cui sarà possibile avere chiarimenti e materiale esplicativo sui percorsi didattici organizzati dal Conservatorio e sulle modalità d’accesso. Saranno anche illustrati i programmi di scambio internazionale organizzati dall’Ufficio Erasmus, presente nel Conservatorio ormai dal 2007, e grazie quale negli anni sono già partiti 56 giovani.

Saranno fornite inoltre informazioni anche su un’autentica novità dell’istituzione musicale: i corsi di preparazione all’ammissione al triennio, rivolti a chi dovrà sostenere l’esame che permetterà di iscriversi al Conservatorio. Corsi che saranno tenuti da ex studenti scelti in base a un bando recentemente pubblicato.

Per tutta la serata le aule resteranno aperte e chi vorrà assistere alle lezioni in corso.