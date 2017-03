 Ventunenne di San Giovanni Suergiu arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Carbonia, 22 Mar 2017 – Ieri sera a San Giovanni Suergiu (Ca), nella frazione Matzaccara, via Fosse Ardeatine, i carabinieri della compagnia di Carbonia hanno sorpreso Mattia Selis, di 21 anni, residente in paese, senza occupazione, in compagnia di altri coetanei del luogo.

Il ragazzo alla vista dei militari ha tentato di disfarsi del proprio marsupio, lanciandolo ma che però è stato recuperato. Quindi una volta aperto il marsupio si è capito il perché tale mossa e, infatti, il ragazzo aveva all’interno vari involucri in cellophane termosaldati contenente 7 involucri (9,56 grammi) di marijuana, 9,46 grammi di hashish e 1,55 grammi di cocaina. Inoltre è stato trovato in possesso del solito coltello la cui lama presentava tracce di sostanza stupefacente, un bilancino elettronico e la somma di 49,00 euro, provento dello spaccio ed il libro mastro degli acquirenti.

In seguito la perquisizione personale dei coetanei presenti sul posto dava esito negativo.

Quindi è stata effettuata la perquisizione del domicilio di Selis nella quale non è stato trovato altro stupefacente ma sono stati trovati altri due bilancini elettronici e un trinciatore portatile, tutto posto sotto sequestro.

Al termine di tutti gli accertamenti il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi messo agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Cagliari.