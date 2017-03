Modifiche al traffico nella zona di via Ferrara durante il fine settimana: prescrizioni a partire da sabato 25 fino a domenica 26 marzo per la 7ma Duathlon Sprint città di Cagliari.

Cagliari, 22 Mar 2017 – Domenica 26 marzo si svolgerà a Cagliari la 7^ edizione della manifestazione sportiva Duathlon Sprint città di Cagliari. A sicurezza di atleti, pubblico e di tutta la cittadinanza e per garantire il deflusso del traffico, a partire dalla giornata di sabato 25 la circolazione veicolare nella zona di via Ferrara (Stadio Sant’Elia), subirà temporanee modifiche.

Pertanto, per effetto dell’ordinanza n. 494 a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: divieto di sosta con rimozione forzata (su ambo i lati), nella via Caboto (tra il viale Ferrara e calata Trinitari), nella fascia oraria 11 -19 della giornata di sabato 25, e nella fascia oraria 8 -19 della giornata domenica 26; divieto di transito al traffico veicolare nella via Caboto (tra il viale Ferrara e calata Trinitari), dalle ore 12 alle ore 19 di sabato 25, e dalle ore 9 alle ore 19 di domenica 26; divieto di transito al traffico veicolare nel viale Ferrara, nella semicarreggiata da via Caboto fino la rotatoria di san Bartolomeo, nella fascia oraria 13 -19 di sabato 25; divieto di transito al traffico veicolare nel viale Ferrara, su entrambe le semicarreggiate tra la via Caboto e la rotatoria di san Bartolomeo, dalle ore 9 alle ore 19 di domenica 26.

Si invita la cittadinanza ad osservare le prescrizioni e le indicazioni fornite dalla segnaletica stradale.

