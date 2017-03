Pregiudicato tossicodipendente di Cagliari arrestato due volte nella stessa giornata prima per furto aggravato e poi per evasione e resistenza, violenza e lesioni a P.U.

Cagliari, 21 Mar 2017 – Un pregiudicato di Cagliari, tossicodipendente, Davide Incani, di 44 anni, disoccupato, residente nel quartiere periferico di Sant’Elia, era stato arrestato in flagranza di reato ieri alle 13:00 dai carabinieri Nucleo radiomobile (pronto intervento) della compagnia cc di Cagliari per furto aggravato di prodotti cosmetici presso il market “Gieffe” di via Nuoro (a pochissimi mt dal comando provinciale cc).

Quindi era stato accompagnato nella sua abitazione dove era stato messo agli arresti domiciliari ma poco dopo è stato arrestato nuovamente dai militari della Stazione cc di San Bartolomeo alle 20:30, ora in cui l’uomo è stato individuato in via Schiavazzi, per evasione, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale in quanto, a seguito del fermo e messo di fronte alle proprie ulteriori responsabilità, ha aggredito i carabinieri in servizio. Inoltre, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di hashish.