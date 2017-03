Operazione antidroga “Cordone” dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari: 10 persone arrestate, sei in carcere e quattro ai domiciliari.

Cagliari, 21 Mar 2017 – Alle prime ore di questa mattina, oltre 150 carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari (con l’ausilio di quelli dei Comandi Provinciali di Sassari, Nuoro, Oristano, del Reparto Operativo CC di Roma, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, di unità cinofila del Nucleo Cinofili di Cagliari e di un elicottero dell’11° Elinucleo CC di Elmas), nelle province di Cagliari, Oristano e Roma, a conclusione dell’indagine convenzionalmente denominata “Cordone” portata avanti dagli investigatori del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Villacidro (condotta da gennaio 2013 a luglio 2014 su tutto il territorio sardo con lo scopo di reprimere spaccio e traffico di sostanze stupefacenti di una associazione per delinquere ad essi finalizzata), hanno arrestato 10 persone, in esecuzione ad altrettante ordinanze di applicazione di misure cautelari personali (6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) ed hanno eseguito 45 decreti di perquisizione locale e personale che hanno interessato anche le altre 2 province dell’isola (Sassari e Nuoro).

Le ordinanze di applicazione di misure cautelari personali (da 1 a 6 in carcere, i restanti 4 ai domiciliari) sono state eseguite nei confronti di Antonello Congiu, 50 anni, allevatore, pregiudicato di Guamaggiore, Francesco Filippone, di 36, commerciante, pregiudicato, residente a Roma, Armando Paolacci, di 62, autotrasportatore, pregiudicato, residente a Marino (RM), Delfino Onnis, di 49, imprenditore, pregiudicato di Sardara, Giuseppe Salis, di 54, libero professionista, pregiudicato, di Guasila, Roberto Sergi, di 49, commerciante, pregiudicato, residente a Cagliari, Pino Annis, di 48, disoccupato, pregiudicato, di Guasila, Tiziano Casta, di 43, commerciante, pregiudicato, residente a Oristano, Manuel Congiu, di 28, allevatore, pregiudicato, residente a Guasila e Gianluca Corda di 40 anni, commerciante, pregiudicato, di Guasila.

L’indagine, suffragata da numerosi riscontri operativi, che hanno portato all’arresto in flagranza di reato di 20 persone, alla denuncia in stato di libertà di altre 66 e al sequestro di circa 35 kg di droga (per lo più cocaina e marijuana, altre a 1,5 kg circa di eroina e 100 grammi circa di hashish), ha permesso di accertare l’esistenza di diversi gruppi d’azione, capeggiati da Filippone e da Antonello Congiu, finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti sul territorio sardo.

Nel corso delle operazioni di oggi sono stati arrestati, in flagranza di reato Mattia Antonio Canu, 29 annidi Macomer, in quanto trovato possesso di 2 fucili matricola abrasa e Massimo Erriu, di 50 anni, di San Basilio, in quanto trovato possesso di 650 gr circa di marijuana.