Giunta Sardegna: Le altre delibere del governo sardo.

Cagliari, 21 Mar 2017 – La Giunta, riunita a Villa Devoto sotto la direzione del presidente Francesco Pigliaru, ha accolto la proposta dell’assessore della Sanità, Luigi Arru, di approvare i bilanci d’esercizio 2015 delle Aziende Sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari, dell’AOU di Cagliari e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. La Consulta generale di cittadinanza, istituita nel 2015, è stata sostituita dalla Consulta regionale di cittadinanza: i componenti di quest’ultima verranno nominati con decreto assessoriale. L’Esecutivo ha poi approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, stabilendo quote di rimborso uniformi su tutto il territorio regionale e recependo così l’intesa tra Stato e Regioni del 2016. Assegnati, infine, alle Aziende ospedaliere e all’Ats gli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica per il 2017.

Affari Generali. La Giunta ha approvato il budget economico finanziario della società in house Sardegna IT e dato il via libera al Piano degli Obiettivi nel quale la società si propone di consolidare i parametri economico-finanziari, di accrescere la capacità organizzativa e professionale e di attuare un aggiornamento dello statuto. La delibera è stata proposta dall’assessore Filippo Spanu.

Agricoltura. A seguito dell’acquisizione del parere della Quinta Commissione consiliare la Giunta, su proposta dell’assessore Pier Luigi Caria, ha approvato definitivamente la delibera dello scorso febbraio che prendeva atto del progetto di modifica dello Statuto dell’Agenzia regionale Argea per la nascita dell’Organismo Pagatore Regionale.

