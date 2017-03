Consiglio Sardegna – Sanità: domani si riunisce la commissione d’inchiesta. Finanziaria: alle 14 stop agli emendamenti  

Cagliari, 21 Mar 2017 –La commissione d’inchiesta sull’efficienza del sistema sanitario regionale e sull’adeguatezza dei suoi costi, presieduta da Attilio Dedoni, si riunisce per la programmazione dei lavori domani alle 12. Scade domani alle 14 il termine per la presentazione degli emendamenti alla Manovra finanziaria.

Alle 16 di giovedì è stata convocata la commissione Bilancio, presieduta da Franco Sabatini, che lavorerà anche nei giorni successivi per poter arrivare in Aula, come previsto, il 28 Marzo per l’esame dell’articolato, delle tabelle e degli emendamenti ammessi. Il voto finale sul provvedimento è previsto entro la fine del mese. Sempre giovedì, ma alle 11,30 l’assessore alla sanità sarà sentito in audizione dalla Sesta commissione sul servizio di elisoccorso regionale.