Attivato il servizio “Esiti Domande Disoccupazione Agricola” nella App Inps- Servizi Mobile

Cagliari, 21 Mar 2017 – È disponibile nell’applicazione Inps-Servizi Mobile il servizio “Esiti domande di Disoccupazione Agricola”, che permette ai cittadini che hanno inoltrato domanda di disoccupazione agricola di verificarne in ogni momento lo stato e l’esito finale.

L’applicazione Inps-Servizi Mobile è scaricabile su smartphone e tablet supportati da sistema operativo Apple/Android e consente l’accesso ad alcuni dei servizi online presenti sul sito web www.inps.it.

Per entrare nel servizio “Esiti domande di Disoccupazione Agricola” è necessario autenticarsi tramite codice fiscale e PIN, seguendo il percorso: Servizi online>Accedi ai servizi>Servizi per il cittadino>Domande per Prestazioni a sostegno del reddito (Pin/Spid)>Disoccupazione e/o Anf agricola>Esiti domande.

Per ogni domanda presentata sono riportati i dati principali (numero della pratica, anno di competenza, tipo di istanza).

Il servizio consente di accedere alle informazioni relative alla documentazione richiesta a fini istruttori, alle note inserite nella pratica e agli eventuali allegati e, relativamente, alle domande accolte, di esaminare il dettaglio della liquidazione consultando le sezioni relative a: “Informazioni richiedente”, “Prestazioni richieste”, “Patronato e Sindacato”, “Modalità di pagamento”, “Assegno nucleo familiare”, “Dati calcolo”.

Nel caso in cui sia stata respinta, nella sezione “Dati calcolo” è possibile visualizzare la motivazione del rigetto della domanda.

Il servizio è accessibile anche dal sito www.inps.it.