Violenza sulle donne: Il personale della Polizia di Stato di Sassari arresta uomo per maltrattamenti in famiglia

Sassari, 20 Mar 2017 – La notte scorsa, il personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato, per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, uno straniero di 43 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona.

A seguito di segnalazione giunta al 113, una Volante è intervenuta in una via del centro storico cittadino, in quanto una donna ha riferito di essere stata aggredita dal marito poche ore prima. E il poliziotti una volta sul posto, hanno preso contatti con la donna che ha raccontato di essere stata malmenata dal coniuge dopo una lite, in presenza dei loro figli minori.

L’uomo, in seguito si era allontanato dall’abitazione, ed è rientrato più tardi completamente ubriaco e nuovamente aggressivo nei confronti della moglie che spaventata, aveva richiesto l’intervento della Polizia.

Durante il racconto della donna, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è sbucato da un’altra stanza e rivolgendosi ai poliziotti ha chiesto spiegazioni circa la loro presenza. All’invito di esibire i documenti d’identità l’uomo, dapprima ha rifiutato e in seguito ha iniziato a spintonare gli agenti e ad aggredirli con gomitate e calci.

L’atteggiamento dell’arrestato è diventato sempre più violento tanto che gli uomini della Polizia, per poterlo accompagnare in Questura, sono stati costretti ad ammanettarlo.

La donna, che mostrava sul volto evidenti segni del maltrattamento subito, è stata soccorsa e trasportata da personale del 118 presso il locale pronto soccorso.

Quindi il 43enne è stato condotto in Questura in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del procedimento di convalida previsto per oggi.