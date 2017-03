Tre pregiudicati arrestati dai carabinieri della compagnia di Villacidro per furto aggravato.

Villacidro (Ca), 20 Mar 2017 – Alle ore 20 circa di ieri, a Villacidro, i carabinieri del Norm-Aliquota Radiomobile della compagnia di Villacidro, hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato, Mosè Casula, 38 anni, senza lavoro, pregiudicato di Gonnosfanadiga, Gianluca Lai, 41enne, gommista, pregiudicato di Quartu Sant’Elena e Piero Meloni, 32enne nullafacente, pregiudicato di Quartu Sant’Elena.

I tre, alle precedenti ore 18 circa, sono stati fermati dai militari sulla SS 196, all’imbocco della via Nazionale, a bordo di un’autovettura, risultata rubata alle ore 16.30 circa precedenti a Quartu Sant’Elena.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono accompagnati nelle loro rispettive abitazioni dove rimarranno in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, fissata per oggi dall’Autorità Giudiziaria.