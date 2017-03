Germania, Schulz (Spd) unico presidente eletto di un partito con il 100% dei voti: ” È l’inizio della vittoria” e si avvia il probabile declino della Merkel.

Berlino, 20 Mar 2017 – Mai nel mondo e in particolare in Europa un presidente di un partito è stato eletto con il 100 per cento dei voti. Ma ieri, in Germania, Martin Schulz è stato eletto, appunto, nuovo presidente del Partito Socialdemocratico tedesco (Spd) con il 100% dei voti al congresso straordinario di Berlino. “Considero questo risultato l’inizio della conquista della cancelleria”, ha dichiarato l’ex presidente del Parlamento Europeo che dopo sette anni succede a Sigmar Gabriel, nel frattempo diventato ministro degli Esteri.

Nel suo intervento al congresso, Schulz ha detto che il dovere di un cancelliere è, “attraverso una Germania forte, tenere insieme un’Europa forte”. “La Germania e l’Europa sono inseparabili”, ha detto.

È la prima volta che un candidato alla guida dell’Spd ottiene un simile risultato: pur accreditato alla vigilia di oltre il 90% delle preferenze, Schulz battuto il record storico di 99,71% ottenuto nel 1948 da Kurt Schumacher.

Schulz, ha anche ha ribadito il suo impegno per una “svolta a sinistra” che restituisca un’identità al partito, attualmente parte di una Grosse Koalition con i cristiano-democratici di Angela Merkel