Denunciato dal personale della Polizia di Stato di Sassari un ragazzo straniero di 19 anni per resistenza a Pubblico Ufficiale

Sassari, 20 Mar 21017 – La notte scorsa, il personale della Sezione Volanti di Sassari ha denunciato un cittadino straniero di 19 anni, per resistenza ad un Pubblico Ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti nel centro storico cittadino in quanto erano pervenute diverse chiamate al 113 che segnalavano una rissa.

Sul posto gli agenti hanno notato un extracomunitario che veniva inseguito da un connazionale, il quale alla vista dei poliziotti si è subito dileguato.

Il giovane fermato, in evidente stato di ubriachezza, si è mostrato subito insofferente ed alquanto agitato e per evitare il controllo di polizia ha spintonato e tentato di colpire i poliziotti con calci e gomitate. Quindi è stato immediatamente bloccato e fatto accomodare nell’autovettura di servizio.

Dai controlli effettuati e dalle testimonianze acquisite sul posto, i poliziotti hanno appurato che il 19enne in compagnia di altra persona, probabilmente la stessa scappata in precedenza, si era reso protagonista di un’aggressione nei confronti di un cliente di un locale etnico nel centro storico dove era nata una violenta lite tra i tre sedata dall’intervento di altre persone presenti all’interno dell’esercizio.

I due, nel tentativo di scappare, avevano anche danneggiato la porta d’ingresso del locale.

Il giovane, in seguito è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.