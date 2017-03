Comune di Cagliari – Disagi nell’erogazione dell’acqua previsti per martedì 21 marzo

Cagliari, 20 Mar 2017 – Nella giornata di martedì 21 marzo, dalle 9 alle 12, potrebbero verificarsi dei disservizi nell’approvvigionamento idrico nel centro città a causa della posa di un nuovo tratto di condotta in Via Manno.

La società Abbanoa S.p.A. sta, comunque, provvedendo per far si che le operazioni creino il minor disagio possibile, ma potrebbero verificarsi dei disservizi nei seguenti tratti della rete: Piazza Yenne, Via Manno, Via Torino, Via Principe Amedeo, Via San Salvatore, Via Regina Margherita (da Piazza Costituzione a Via San Salvatore), Via Mazzini, Via Cima, Via Spano e Viale Regina Elena (da Piazza Costituzione a Piazza Marghinotti).

Eventuali fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi anche nel pomeriggio, ma la presenza del personale Abbanoa nel cantiere, garantirà gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

Condividi su...